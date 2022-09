Drukkend warm, kans op zware buien en schade

Vandaag wordt een heel warme dag met maxima die weer richting 30 graden kunnen gaan, maar het is erg vochtig en drukkend warm.

Later op de dag is er weer kans op enkele stevige regen- en onweersbuien waarbij in de late middag en in de vooravond heel zware buien kunnen opduiken met veel regen en wind.

Er is kans op water- en windschade. Het KMI heeft daarom het nummer 1722 geactiveerd. Dat is de meest rechtstreekse manier om brandweerbijstand te vragen, maar je kan het nummer ook bellen in situaties die niet levensbedreigend zijn.

Ook vanavond vallen er nog enkele heel zware buien, mogelijk met overlast. In de nacht komt alles tot rust bij zachte minima rond 15 graden en vorming van wat nevel of een mistbank.

Vanaf donderdag minder warm

Morgen en overmorgen is het nog steeds zomers warm, maar licht wisselvallig met wolken, zonnige perioden en ook kans op een lokale regen- of onweersbui. Die buien duiken telkens vooral in de namiddag op en kunnen fel zijn.

Ook morgen is daarbij kans op wind- en waterschade. Woensdag trekt in de loop van de dag een koufront door onze regio met wat regen of enkele buien waarna minder warme lucht binnenloopt.

Vanaf donderdag is het duidelijk minder warm en wisselvalliger.