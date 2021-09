Droog, zacht & zonnig: tot 21 graden

Vandaag is er weer veel zon met amper wolken. De maxima boeken nog een graadje winst en komen vanmiddag dan uit rond een 21 graden bij een matige noordoostelijke wind. We moeten in de ochtend wel eerst rekening houden met een koele start van de dag.

Vanavond en vannacht is het rustig en licht bewolkt tot helder. Tegen de ochtend dalen de minima weer naar een 8-9 graden, al kan dat lokaal nog wat lager zijn.

Morgen wordt een overgangsdag naar een meer wisselvallige tweede helft van de week. Toch krijgen we op woensdag nog veel zon met maxima rond een 21-tal graden. Later neemt de bewolking toe.

Vanaf donderdag gaat het flink harder waaien. Neerslag lijkt er echter niet of niet veel in te zitten. Het is wel zwaar bewolkt tot betrokken. Het is dan ook minder zacht geworden.

Ook vrijdag zijn er nog veel wolken in het weerbeeld, maar het blijft zo goed als droog. Een naar zuid tot zuidwest draaiende wind voert dan weer wat zachtere lucht aan met maxima rond 20 tot 21 graden.

KUST:

Vandaag is de zon er weer de hele tijd bij en krijgen we een rustige dag met maxima rond 20 graden, maar wel met een schrale noordoostelijke wind. Er zijn amper of geen wolken.

Vanavond en vannacht is het koel met minima die tegen de ochtend naar een 10-tal graden dalen.

Morgen is de zon er weer volop bij met gaandeweg de dag wel meer bewolking. We halen dan een 19 graden bij een geleidelijk naar noord draaiende en wat aantrekkende wind.