Droog weer en lage wolken

Vannacht verwachten we vaak wolkenvelden waaruit in de kuststreek enkele buien kunnen vallen. In het binnenland gaat het opnieuw licht vriezen aan de grond. De wind is eerst zwak en veranderlijk, gaat later zwak tot matig waaien uit zuidwestelijke richting en wordt aan zee tijdelijk vrij krachtig uit west tot noordwest.

Zaterdag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met vooral over het westen enkele buien, vooral voor de middag. Zondag drijven er vanuit het zuiden wolkenvelden binnen, verbonden aan een storing boven Frankrijk. Waarschijnlijk blijft het op de meeste plaatsen droog. Maxima van 4 tot 9 graden bij een zwakke tot matige oostenwind.