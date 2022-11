Droog met opklaringen

Vandaag is het droog met brede opklaringen. We krijgen daarbij veel zon en een zwakke zuidoostelijke wind. De maxima liggen tussen de 15 à 16 graden.

Net als gisteren is er in de ochtend eerst een grijze hemel die maar moeizaam optrekt. In tegenstelling tot gisteren, zou dat vandaag wel overal weer moeten lukken. Vanavond is het eerst helder, later in de nacht duiken er opnieuw nevel- en mistbanken op en neemt de bewolking weer toe. De minima zitten daarbij rond een 2 à 3 graden.

Morgen gaan de nevel en mist over in lage wolken. Het blijft dan de hele dag zwaar bewolkt tot betrokken. Tegen de late middag kan het gaan regenen bij een aantrekkende zuidwestelijke wind. De maxima zitten dan wat lager met 12 à 13 graden.

Dinsdag en de rest van de week worden wisselvallig. Er trekken dan regelmatig storingen over onze regio met veel wolken, meer wind en perioden van regen of buien. De maxima blijven wat lager en zitten rond een 12 à 13 graden.

In de tweede helft van de week wordt het opnieuw wat zachter, maar de wisselvalligheid blijft met de passage van regen- en buienstoringen.