Droog met brede opklaringen: tot 15 graden

Vandaag is het weer droog bij een mix van brede opklaringen en wolkenvelden. De dag start wel met veel wolken, het is pas vanmiddag dat de opklaringen breder worden.

De maxima zitten opnieuw rond een 13 tot 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind uit noord tot noordoost, zeker aan zee.

Vanavond en vannacht is het eerst licht, later opnieuw zwaar bewolkt. De minima zitten tegen de ochtend rond een 6-7 graden.

Het weerbeeld van vandaag, is ook morgen zo. De wind blijft op beide dagen goed voelbaar waaien uit een noordoostelijke richting. Ook op woensdag wisselen wolken en zon elkaar daarbij af waarbij het eerst nog zwaar bewolkt is en er later opklaringen komen.

Op donderdag kan er met een tijdelijk weer meer oostelijke wind weer wat zachtere lucht binnenlopen. Het kan dan weer een paar graden zachter worden.

Vrijdag en in het weekend blijven we in een noordelijke stroming zitten met wolken en opklaringen. De maxima zitten telkens rond een graad of 15.

KUST:

Vandaag is het eerst zwaar bewolkt. Vanmiddag komen er opklaringen en is het licht bewolkt met brede opklaringen en opnieuw droog. We halen rond 13 graden met nog altijd flink wat wind uit het noorden.

Vanavond zijn er nog brede opklaringen, maar in de nacht neemt de bewolking opnieuw toe. Minima rond een 6-7 graden.

Morgen is zoals vandaag eerst zwaar bewolkt, later komen er opklaringen. De maxima zitten opnieuw rond 12-13 graden.