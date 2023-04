Droog met brede opklaringen

Vandaag is weer een betere dag. Het blijft droog met meer en brede opklaringen, al neemt de bewolking in de loop van de dag wel toe.

Het blijft wel koel met een 12-13 graden en een nog steeds goed doorwaaiende zuidwestelijke wind.

Vanavond en vannacht is het meest zwaar bewolkt tot betrokken bij minima rond een 7 graden. De wind neemt af en draait daarbij naar een zuidelijke tot zuidoostelijke hoek tegen de ochtend. Eventueel valt er tegen die tijd een spatje regen.

Morgen trekt een volgende regenzone over het noorden van Frankrijk, maar de neerslag daarvan blijft waarschijnlijk ten zuiden van ons. Er is wel veel bewolking met maxima rond een 12 graden en naar oost tot zuidoost draaiende en zwakke wind.

Zaterdag zijn nog enkele lokale buien mogelijk, maar zondag blijft het droog met flinke zonnige perioden. De temperaturen kunnen dan wat recht krabbelen richting de 14 graden.

Volgende week zit er een flink weerherstel in de pijplijn. Het zou dan grotendeels of volledig droog kunnen blijven met in de loop van de week geleidelijk aan verder oplopende temperaturen.