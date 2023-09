Vandaag blijft het grotendeels droog, maar wel zwaar bewolkt. Een lokale regenbui is mogelijk bij maxima rond 20 graden. De zuidwestenwind neemt wel af in de loop van de dag.

Vanavond en vannacht blijft het bewolkt, later in de nacht kan er wel wat lichte regen vallen. Het blijft erg zacht met minima rond 15 graden of meer.

Morgen trekken er enkele zwakke storingen voorbij waardoor een lichte regenbui mogelijk is. We halen nog steeds maxima rond 20 graden. In het weekend zorgt een hogedrukgebied voor een nieuwe nazomerse periode met veel zon en warme temperaturen. Zaterdag halen we 21 graden, zondag zelfs 24 graden.