Droog en zonnig met zachte temperaturen

Vandaag is het alweer zeer zacht met maxima die tot 16 graden en eventueel lokaal wat meer, zullen oplopen. Het is droog en vrij zonnig met een zuidelijke wind. Die zuidelijke wind kan wel af en toe vrij krachtig waaien en soms drijven er ook al eens wat meer wolkenvelden voorbij.

Vanavond en vannacht is het ook licht tot wisselend bewolkt met minima rond 7 à 8 graden. Morgen krijgen we ook een vrij zonnig weerbeeld, maar later neemt de bewolking wel wat toe. Het blijft erg zacht met maxima rond 16-17 graden en een matige, soms vrij krachtige zuidelijke wind.

Ook dinsdag wordt het schitterend weer. Wel moet er van tijd tot tijd rekening gehouden worden dat er al eens een aantal wolkenvelden kunnen passeren en dat die zuidelijke wind af en toe vrij krachtig kan zijn. Nog tot het midden van de week houdt het vroege lenteweer aan temperaturen van 15 graden en meer. Het is daarbij vrij zonnig.

Weer aan de kust

Vandaag krijgen we weer een vrij zonnige dag aan de kust. In de ochtend waren er wat wolkenvelden, maar die trekken langzaam weg. De temperatuur aan de kust zal weer in de buurt van de 16 graden zitten. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder met minima van 7-8 graden. Ook morgen blijft de vroege lente van de partij aan het zeetje met maxima rond 16-17 graden. Er is net als vandaag veel zon met in de namiddag tijdelijk wat meer hoge wolkensluiers.