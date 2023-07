Het is zonnig en droog vandaag, bij temperaturen die iets hoger uitkomen dan gisteren. De rest van de week is het licht wisselvallig met eventueel een enkele bui.

Dankzij de zon is het iets warmer vandaag, tot iets boven de 23 graden. Het blijft ook droog. Aan zee is er een matige wind. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder met minima rond een graad of 11.

Morgen en overmorgen wisselvalliger rond 23 graden en telkens een mix van wolken en opklaringen. Er is daarbij een kleine kans op een enkele bui.

Tegen het weekend zouden de maxima weer wat hoger kunnen oplopen bij meer zon, maar tegelijk wordt de kans op een bui dan ook weer wat groter.