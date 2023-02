Droog en zacht, tot 11 graden

Vandaag blijft het droog bij een mix van wolken en opklaringen. Het is bijzonder zacht, mogelijk halen we zelfs 11 graden. De westelijke wind neemt wat in kracht af.

Vanavond en vannacht is het wisselend tot zwaar bewolkt en droog bij minima rond een 7-tal graden.

In het weekend verandert er niet veel. Morgen is er weer veel bewolking. De westelijke wind is dan verder afgezwakt, bij maxima tot 10 graden. ’s Nachts kan er wat lichte regen vallen. Zondag komen er duidelijk meer en bredere opklaringen, zeker later op de dag. De wind draait dan naar het noorden tot noordwesten en we halen 9 graden.

Ook de dagen daarna blijft het droog en krijgen we af en toe de zon te zien, bij maxima tot 8 graden.