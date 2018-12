Het is licht tot wisselend bewolkt. Er staat een zwakke tot matige westelijke wind.

Vanavond en vannacht is het rustig en licht tot wisselend bewolkt met lokaal vorming van wat nevel of mist. Minima tegen de ochtend rond 3-4 graden aan zee tot 1-2 landinwaarts met lichte vorst aan de grond. Een lokale gladde plek is mogelijk.

Ook morgen blijft het droog. De dag start koud en licht bewolkt, maar daarna komt er tijdelijk meer bewolking. De wind is zwak en zuidoostelijk van richting.