Droger na de middag, amper 14 graden

Vanavond en vannacht is het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Minima van 7 tot 8 graden.

Ook morgen neemt de bewolking in de loop van de dag toe. In de late namiddag is er weer wat regen mogelijk, bij maxima tot 16 graden.

En ook vrijdag vallen er heel wat buien, begeleid door een stevige westelijke wind en koele maxima van 14 graden.

