Droger maar wel stevige wind

Het is vandaag licht tot wisselend bewolkt met nog maar een enkele bui en maxima rond 10 graden. Er staat wel vrij veel wind uit het zuidwesten, en die kan tot 50 km per uur halen.

Vanavond is het droog, maar in de nacht komt er nieuwe regen aan bij minima van een 6 à 7 graden.

Morgen krijgen we eerst erg onstuimig weer. Een storing trekt in de ochtend door de provincie met veel wind en buien. De wind kan tot 80 km per uur halen. Later op de dag wordt het weer rustiger en droger, bij zo’n 10 graden.

Woensdag, met kerst, is het tijdelijk rustiger met zelfs een aantal opklaringen en maxima rond een graad of 8.

Donderdag ligt al een volgende storing voor ons klaar, opnieuw met perioden van regen en wind. Het wordt dan ongeveer 9 graden. De dagen daarna wordt het rustiger en droger.