Droger en veel wind

Vandaag lijkt het tijdelijk wat droger te worden, vooral in de namiddag met wat opklaringen. Toch is een verspreide bui hier en daar zeker mogelijk.

Het wordt opnieuw 11 à 12 graden. Daarbij staat er veel wind uit het zuidwesten. Die kan uitschieten tot om en bij de 80 km per uur aan zee, boven land tot rond een 70 km per uur.

De nacht naar vrijdag verloopt iets minder zacht. De minima kunnen tegen de ochtend dalen naar 4 à 5 graden.

Morgen zijn er weer intense perioden met regen. Het wordt nog zachter met maxima die zelfs richting 14 graden oplopen. Uiteraard ook weer begeleid door flink wat wind.

Zaterdag komen we dan in de zachtste lucht terecht waarbij de maxima zelfs naar een ongelooflijke 15 graden kunnen oplopen. Opnieuw met perioden van regen en vrij veel wind. Ook zondag zijn er perioden met regen en krijgen we veel wind. De maxima zitten dan rond een 13-tal graden.