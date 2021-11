Ook vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt tot betrokken met minima rond 7 graden. Tegen de ochtend is er kans op wat nevel en mist. Maandag wordt het iets koeler. Het blijft zwaar bewolkt met weinig of geen zon en maxima rond 8 graden.

Frisse temperatuur maakt plaats voor regen en wind

Ook dinsdag is het frisjes met maxima rond 8 graden en veel bewolking. De zon komt er amper of zelfs helemaal niet door. Die koele start van de week wordt al snel door zachter weer gevolgd met ook meer kans op regen en veel wind.