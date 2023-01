Droge periodes met af en toe buien

Vandaag zijn er meer en langere droge perioden, al duiken er zeker ook wel een aantal buien op, vooral later in de middag dan, wordt die kans groter. Het wordt minder zacht met een naar west gedraaide wind. We halen dan nog rond acht graden.

De wind kan vooral in de ochtend nog nadrukkelijk aanwezig zijn, vanmiddag neemt die af.

Vanavond verdwijnen de buien. In de nacht neemt de bewolking dan weer snel toe, tegen de ochtend gevolgd door regen. Het koelt af naar vier graden.

Volgende week

Morgen zet die afkoeling door. Er trekt weer een zeer actief neerslaggebied door onze provincie waarbij de intense regen tijdelijk met wat natte sneeuw kan gepaard gaan. Tijdens de neerslag is het maar een tot twee graden, daarbuiten rond vier tot vijf graden. De wind draait overdag van zuid over oost naar noordwest en neemt later weer flink toe.

Dinsdag en woensdag zullen drogere of droge dagen worden, maar het is dan kouder met lichte nachtvorst en overdag nog zo’n drie tot vier graden.

Ook later in de week blijft het koeler met overdag maar een drie tot vier graden en lichte vorst in de nachten. Later neemt wel de bewolking weer toe.

KUST

Vandaag wisselen zon en wolken af met enkele buien. Die kunnen zelfs licht winters worden. Het wordt nog acht graden bij een nog altijd forse westelijke wind. In de ochtend haalt die nog snelheden van 70-80 km per uur, in de middag neemt die af.

Vanavond verdwijnen de buien, maar in de nacht neemt de bewolking weer toe bij minima rond vier graden. Tegen de ochtend volgt intense regen die morgen tijdelijk zelfs met wat natte sneeuw kan gepaard gaan. We krijgen morgen weer veel neerslag bij koude maxima van maar een tot twee graden tijdens de neerslag, rond vier tot vijf daarbuiten. In de namiddag komt er weer meer wind uit het noordwesten.