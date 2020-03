Droge en zonnige start van weekend, daarna meer wolken

Het weekend gaat op de meeste plaatsen droog van start, met zonnige perioden. In de loop van de dag ontwikkelen er zich meer wolken en is een geïsoleerd buitje niet uitgesloten. Maxima van 4 tot 10 graden, meldt het KMI.

Zondagochtend is het mogelijk nog droog met enkele opklaringen in het oosten, terwijl een regenzone het land binnentrekt vanaf de kust. Die storing trekt geleidelijk oostwaarts met op de meeste plaatsen perioden van regen. Op het einde van de namiddag komen er in het westen tussen de wolkenvelden door enkele opklaringen. Maxima van 8 tot 11 graden.

Maandag blijft het overwegend droog met opklaringen. In de loop van of op het einde van de namiddag worden de wolkenvelden talrijker vanaf het westen. Een actieve regenzone trekt het land binnen op het einde van de dag of in de loop van de avond. De maxima liggen tussen 9 of 10 graden.