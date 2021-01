Droge dag met opklaringen, tegen de avond weer regen en wind

De regenzone met felle rukwinden tot 100 kilometer per uur trekt tijdens de vroege ochtend weg naar het oosten.

Vandaag komt er in de vroege ochtend tijdelijk nog vrij veel wind te staan, maar de droge perioden overheersen dan. De maxima vallen een graadje terug. Overdag neemt de wind af en kan er hier en daar een bui opduiken, vooral aan zee. Verder zijn er redelijk brede opklaringen.

Vanavond gaat het fel en intens regenen. Er kan veel water vallen. Later in de nacht wordt het droger, al blijven enkele buien mogelijk. Minima rond 5-6 graden.

Morgen wordt dan een licht wisselvallige dag met enkele buien, eventueel met een winters randje en maxima van rond 6-7 graden bij een noordwestelijke wind die matig tot vrij krachtig kan waaien.

In het weekend krijgen we zowel op zaterdag als op zondag al eens met buien of regen te maken. Eventueel met een winters karakter. Maxima rond 5-6 graden.

In de nachten kan het kwik in het weekend dalen tot rond 2-3 graden aan zee, landinwaarts kan dat tot rond het vriespunt zijn.