De zon komt erdoor, bij 14 graden

Vandaag zijn er eerst nog wat wolken, maar later op de dag komt de zon erdoor. De maxima halen 14 graden bij een koele noordelijke wind.

Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder én koud. De minima dalen tot zo’n 3 graden. Aan de grond zou het kwik zelfs tot dicht tegen het vriespunt kunnen zakken.

Ook morgen zijn er tijdelijk nog wat wolken, later op de dag komen er meer opklaringen en is de zon daar dus weer. We halen dan 16 graden bij een afnemende noordoostelijke wind.

Vrijdag tot en met zondag zijn droge dagen met veel zon en maxima die verder oplopen. Vrijdag halen we een graad of 17, zaterdag 18 graden en zondag zou dan eindelijk die 20 graden er moeten staan. Aan zee is het telkens een aantal graden koeler met een uitgesproken noordelijke wind.