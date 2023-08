Daar is de zon!

Vandaag krijgen we een zonnige dag met temperaturen die oplopen tot 22 graden. In de loop van de dag verdwijnen de wolken en neemt de wind af.

Vanavond en vannacht is het rustig met minima die kunnen zakken tot amper 8 graden in het binnenland en 10 graden aan zee. Later in de nacht duiken er meer wolken op.

Morgen wordt de beste dag van de week met veel zon en een zwakke wind. De temperaturen lopen op tot zo’n 24 graden. Vrijdag kan er nog een graad bijkomen met temperaturen tot zo’n 25 graden. Het blijft dan wel wisselvallig met veel wolken. In de namiddag stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Late rop de dag draait de wind naar het westen en koelt het ook af.

Het weekend wordt vrij goed met aangename temperaturen rond 23 graden. Er is veel zon met hier en daar wat wolken. Zaterdag kan er mogelijk nog een bui vallen.