Code oranje: KMI waarschuwt voor spekgladde wegen

Ook vandaag blijft het opletten geblazen op de wegen. Het KMI kondigt in onze provincie code oranje af. De aanvriezende regen zorgt voor spekgladde wegen.

De eerste neerslag komt stilaan onze provincie binnen en kan aanvriezen op de nog bevroren ondergrond. Daardoor worden de wegen spekglad. Maar de gladheid is van tijdelijke aard: met de regenzone schuift warmere lucht over het land, waarmee ook een einde komt aan de dagenlange koude periode.

Maandagochtend worden we wakker bij zo'n 5 à 6 graden met veel regen en wind. Morgen stijgt het kwik nog verder tot maxima rond 10 graden. We krijgen een stevige zuidwestelijke wind en periodes van regen te verduren. Ook dinsdag is het zwaar bewolkt met perioden van soms intense regen en maxima rond 10 graden. Ook de wind houdt aan.