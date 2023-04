Buitenspeeldag met veel zon

We krijgen de wellicht mooiste dag van de week met vrij veel zon al zijn er soms ook bewolkte periodes. Maar veel zon leidt niet tot heel zachte maxima: warmer dan 14 graden in de provincie wordt het niet, aan de kust 12 graden.

Vanavond en vannacht verdwijnen de meeste wolken en dan krijgen we een heldere nacht. Daarbij koelt het flink af tegen morgenochtend, met minima rond 6 of 7 graden. In de loop van de nacht komt er dan wel weer meer bewolking opzetten.

Morgen neemt de bewolking toe en dan is er kans op een aantal verspreide buien. De wind trekt dan ook wat aan. Temperaturen raken daarbij niet hoger dan 11 graden aan zee tot 13 graden in de provincie. Bij de buien kan zelfs wat hagel voorkomen.

Ook vrijdag is het wisselvallig met geregeld buien of zelfs een onweer. Het is wel minder koud: 14 tot 17 graden.

Het weer voor komend weekend is nog onduidelijk.