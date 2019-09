Buien verdwijnen vanavond

Vandaag krijgen we wisselvallig weer met wolken, opklaringen en enkele buien. Dat kan ook een felle bui zijn. Maxima rond 18-19 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig zuidwestelijk. Aan zee waait die krachtig.

Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk. In de nacht neemt de bewolking dan weer toe. Minima rond 13-14 graden bij een aanhoudend matige westelijke wind. Morgen trekt dan weer een regenzone voorbij met veel wolken en kans op wat tijdelijke lichte regen of motregen. Vrijdag blijft de neerslag beperkt tot een enkele lokale bui, zaterdag blijft het waarschijnlijk zelfs de hele dag volledig droog. Op beide dagen noteren de maxima telkens rond 18-19 graden. Zondag krijgen we dan een meest droge, maar wel bewolkte dag.

BEKIJK OOK

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens.