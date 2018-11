Buien trekken weg bij 13 graden

Vandaag krijgen we eerst enkele buien te verwerken. Nadien wordt het droog bij maxima die geleidelijk aan oplopen naar 13 graden, bij een afnemende zuidelijke wind.

Vanavond en vannacht is het droog met een wisselende bewolking. Later komen er meer wolken bij minima die tegen de ochtend rond 7-8 graden zitten.

Morgen is het vrij zonnig en droog, net als de rest van de week. De zuidelijke wind voert dan vrij zachte lucht aan waardoor we 13 tot 14 graden halen.

In de tweede helft van de week blijft het rustig najaarsweer met telkens heel wat ruimte voor de zon. De maxima worden iets minder hoog en ook tijdens de nachten wordt het geleidelijk aan iets frisser.

In het weekend draait de wind naar het oosten tot zuidoosten en wordt het nog minder zacht. Overdag halen we dan nog 8 tot 10 graden, in de nachten een 3-4 graden. Wolken en opklaringen blijven elkaar afwisselen.