Buien met kans op onweer en hagel

Vandaag trekt in de vroege ochtend snel een actieve storing door. Die wordt overdag gevolgd door koele, onstabiele zeelucht met opnieuw enkele verspreide buien. In de namiddag trekt een zeer actieve buienlijn door onze regio met tal van zeer actieve buien, zelfs met onweer en hagel. Maxima rond 14 graden. Lokale schade door felle buien is niet uitgesloten. De zuidwestelijke wind waait in vlagen zeer fel.

Vanavond en vannacht zijn nog verspreide buien mogelijk bij minima rond 7-8 graden.

Morgen krijgen we nog een aantal verspreide buien of wat regen. De maxima komen niet van hun plaats en halen opnieuw amper maar een 14-tal graden.

Woensdag zouden er nog enkele verspreide buien kunnen vallen, maar het wordt toch minder nat en de droge perioden overheersen dan. De maxima blijven rond 14-15 graden hangen bij een naar noordwest draaiende wind.

Donderdag en vrijdag worden de meest droge dagen van de week, al is donderdag nog wel een bui mogelijk. Er komen steeds meer en bredere opklaringen en de temperaturen kruipen geleidelijk wat uit het dal en komen dus iets hoger te zitten.