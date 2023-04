Buien en wind in de loop van de middag

Deze donderdag start zonnig, maar snel komen er wolken en in de late namiddag is er al kans op enkele buien. Het gaat ook harder waaien uit het noordoosten. Maxima rond 11 graden aan de kust en 13 in de provincie.

Vanavond en vannacht wisselend bewolkt met kans op nog enkele buien en minima rond 6 of 7 graden.

Morgen krijgen we een wisselvallige vrijdag met onstabiel weer: bewolkt en af en toe kans op regen of verspreide buien. Zelfs een onweer is mogelijk.

Ook zaterdag wisselvallig, wellicht in de ochtend wel nog droog. De maxima lopen op tot een graad of 12 aan zee, en tot 14 graden in de provincie.

Ook zondag 11 tot 14 graden en af en toe buien of regen, bij een koele noordwestenwind.