Buien en opklaringen wisselen elkaar af

Ook vanavond is er kans op een bui. ’s Nachts blijft het wel meestal droog met wolken en opklaringen en minima rond 12 graden.

Wisselvallige week, zonnig weekend

De rest van de week blijft wisselvallig. Morgen blijft het meestal droog met mix van wolken en opklaringen. De temperaturen schommelen rond 19 graden. Vrijdag worden we wakker met een periode van regen, maar later op de dag wordt het dan weer droog. Het blijft opnieuw koel met temperaturen rond 19 graden. Vanaf zaterdag draait de wind naar het noordoosten en krijgen we onder invloed van een hogedrukgebied een mooie nazomerse periode. Er is veel zon met maxima rond 22 graden.