Bui blijft mogelijk bij 16 graden

Er vallen verspreide buien maar het blijft grotendeels droog. 16 graden bij een zwakke wind, later vrij krachtig uit het zuidwesten.

Vanavond wel meer kans op regen, met dan kans op regen, of zelfs een onweer. Minima rond 10 graden.

Morgenochtend worden we wakker met buien, die soms fel kunnen zijn. Het droogt later wat uit, maar een bui blijft mogelijk. Het is dan 16 graden.

Zaterdag eerst regen, in de namiddag wordt het droger. Zondag op een enkele bui na droog, na het weekend droger en 17 graden.

