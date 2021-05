Brede opklaringen, vooral aan de kust

Deze 2 mei neemt een koude start met minima rond het nulpunt. Nadien krijgen we een mix van wolken en opklaringen, vanmiddag worden die zelfs erg breed, zeker aan de kust. De maxima komen uit rond ongeveer 12 graden landinwaarts met nog steeds een koele noordelijke bries.

Vanavond en vannacht is het opnieuw koud met minima rond het vriespunt. Het is helder met vorming van wat nevel.

Morgen komt er meer bewolking, die gedurende de dag verder toeneemt. De maxima kunnen wat hoger scoren, maar blijven rond een koele 13-14 graden bij een naar west tot later zuidwest gedraaide wind.

Vanaf dinsdag wordt het ronduit puur herfstweer met perioden van felle regen of buien en veel wind. Het blijft aan de koele kant, en dat wordt ook het weerbeeld voor de rest van de week. In het weekend kan er mogelijk een overgang komen naar zachter weer en zomerse maxima, maar dat is nog niet zeker.