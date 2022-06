Brede opklaringen & veel zon: tot 25 graden

Het zomerse weer is terug met veel zon en maxima die zeker landinwaarts richting 23 tot 25 graden oplopen.

Toch zijn er vooral in de eerste helft van de dag soms nog vrij veel wolken. Vanmiddag verbreden de opklaringen. De wind is noordoost van richting en waait matig.

Vanavond en vannacht is het dan rustig en helder met minima die tegen de ochtend zakken naar een 12-tal graden. Het kan daarbij wat nevelig worden. Die trend zal zich op woensdag en donderdag doorzetten met opnieuw steeds hogere maxima en veel zon. Zo geraken we tegen woensdag opnieuw ruim aan 25 graden.

Donderdag zou het zelfs richting de 30 graden kunnen gaan, maar het wordt dan wel geleidelijk weer licht onstabiel met kans op een regen- of onweersbui.

Ook vrijdag en in het weekend profiteren we van vrij aardig zomerweer, maar er zijn dan duidelijk meer wolken met kans op een lokale regen- of onweersbui.

KUST:

Vandaag wordt het vrij zonnig tot zonnig met maxima rond 20 graden. Toch zijn er tijdelijk wel eens wat wolken mogelijk, vooral hoge wolkensluiers. Vanmiddag staat er weer een zeebries.

Vanavond en vannacht is het rustig en helder met vorming van wat nevel. Minima tegen de ochtend rond een graad of 12.

Morgen is het opnieuw vrij zonnig tot zonnig met maxima dan rond 22-23 graden.