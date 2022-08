Brede opklaringen met aangename temperaturen

Vandaag krijgen we een mix van wolken en brede opklaringen met een noordelijke wind. De maxima zitten daarbij rond 23 graden landinwaarts. Vanavond koelt het weer snel af met tegen de ochtend minima boven de tien graden.

Ook morgen krijgen we veel en brede opklaringen bij maxima rond een 23-tal graden, misschien wat meer.Ook zondag staat er een noordelijke wind. Volgende week trekt het zomerse weer door met gaandeweg de week weer maxima van 30 graden en meer.

We beginnen daarbij op maandag nog gematigd, met ook dan al temperaturen tot 26 graden. Tegen dinsdag halen we lokaal 28 graden en vanaf woensdag tikken we de dertig aan.

KUST:

Vandaag wordt een mix van wolken en opklaringen verwacht bij maxima rond 20 graden en een matige noordelijke wind. Vanavond en vannacht is het frisjes met minima rond 11-12 graden. Morgen wordt een droge, vrij zonnige tot zonnige dag met maxima opnieuw rond een graad of 20.