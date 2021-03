Brede opklaringen, in de avond is een bui mogelijk

Vandaag halen we tot 13 graden. Het is droog met een aantal brede opklaringen. Tegen de avond komen er meer wolken opzetten met kans op een plaatselijke bui.

Vanavond en vannacht is het bewolkt met perioden met wat lichte regen. De minima zitten dan op zo’n 7 graden.

Morgen is het wisselvalliger. Er kan in de ochtend een bui vallen, daarna is het droog met een mix van wolken en opklaringen, bij maxima tot 14 graden.

Vrijdag trekt een storing door onze provincie met perioden van regen, vooral later op de dag kan het intens gaan regenen. De maxima zitten dan op een 13-14 graden. Zaterdag vallen de maxima tijdelijk wat terug op 11 graden, maar vanaf zondag lopen die weer op.

Begin volgende week kunnen we enkele mooie lentedagen krijgen.