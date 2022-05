Brede opklaringen bij 24 graden

Vandaag start met wat wolken, mar er komen al snel brede opklaringen aan. Vanmiddag wordt het zo’n 24 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Later komt er een zeebries opzetten.

Vanavond is het licht bewolkt en rustig. In de nacht kan er wat lichte regen vallen. Het is erg zacht met minima rond 15 graden.

Morgen is het zonnig en zomers warm, landinwaarts tot 27 graden. Aan zee is het iets minder warm door een lichte zeebries.

Donderdag zijn er meer wolken en is er kans op enkele verspreide regen- en onweersbuien. De maxima blijven hoog met 24 graden.

