Deze middag is in Veldegem bij Zedelgem een windhoos opgedoken.

Die is volgens de weerman niet uitzonderlijk, zeker bij weersomstandigheden zoals vandaag: weinig wind en er hangt onweer in de lucht. In zo’n windhoos kan de windsnelheid oplopen tot 150 kilometer per uur of meer. Voor zover bekend heeft de windhoos in Veldegem geen noemenswaardige schade aangericht.