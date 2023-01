Bewolkte start van de week

Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en krijgen we wat wind bij minima van 5 tot 6 graden. Na middernacht kan er wat lichte regen vallen. Vanaf morgen is het zachter met maxima van 8 tot 10 graden. De bewolking blijft wel hangen met soms wat lichte regen. Dat zal vooral in de ochtend het geval zijn, in de middag klaart het op en wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er is wel veel wind uit een westelijke tot noordwestelijke richting.

Bewolking blijft hangen

Dinsdag is er meer bewolking, al kan het af en toe wel opklaren. Het wordt opnieuw een 8 à 9 graden met duidelijk minder wind dan op maandag. Woensdag overheerst de bewolking opnieuw en kan er ook wat regen vallen. Het wordt opnieuw een 8 à 9 graden.