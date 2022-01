Bewolkte dag met weinig of geen zon

Het is een bewolkte dag vandaag met weinig of geen zon. Lokaal kan er een spatje regen vallen met een maximumtemperatuur van 7 graden en een zwakke westelijke wind.

Vanavond en vannacht verandert hier niet veel in. Het blijft bewolkt, maar het is dan wel droog met minima rond 3 à 4 graden.

Morgen is het droog met kans op een kleine opklaring. De temperaturen zweven maximaal opnieuw rond 7 graden bij een zwakke wind uit een west tot zuidwestelijke hoek.

Ook na het weekeind blijven we onder invloed van hogedrukgebieden met rustig weer, maar wel met dikwijls veel bewolking en temperaturen die amper van hun plaats komen. Dit weerbeeld zou best wel eens de rest van de week kunnen blijven aanhouden. Er zit amper of geen variatie in het dagelijkse weergebeuren.

Ook aan de kust blijven de wolken aanwezig vandaag en verloopt de dag zwaar bewolkt tot betrokken met maxima rond 6 à 7 graden en een verder afnemende, westelijke wind. Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt, rustig en droog met minima rond 4 graden. Morgen is eventueel eens een streepje zon mogelijk, maar de wolken blijven toch overheersen bij opnieuw maxima rond ongeveer 7 graden.