Bewolkte dag en kans op buien

Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt. In de loop van de dag is er kans op een bui.

Zo schommelen de temperaturen landinwaarts tussen de 17 en 19 graden. Aan de zee en in de kustregio ligt dit een tikkeltje lager, rond de 16 tot 17 graden. Aan zee blijft het trouwens droog. De wind waait uit het oosten, later terugdraaiend naar het noorden.

Vanavond en vannacht is het wisselend tot zwaar bewolkt en in de kustregio ook nevelig. Minima rond een graad of tien. Morgen keert de wind helemaal naar het noorden terug en komt de koelere lucht er weer in. Er is opnieuw veel bewolking met geleidelijk wat bredere opklaringen. Het blijft droog bij een temperatuur tussen de 14 en 17 graden.