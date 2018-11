Vandaag liggen de maxima iets hoger dan gisteren en komen we uit bij een graad of 13 tot 14.

Het is vandaag bewolkt en in de middag kan er ook wat regen vallen bij een matige zuidwestelijke wind. Vanavond en vannacht is het eerst nog zwaar bewolkt tot betrokken met wat regen. Later is het droog bij minima die dalen naar een graad of 8 tegen de ochtend. De wind wordt noordwestelijk en gaat matig waaien.

Morgen houden we het overwegend droog. Er is kans op regen bij maxima rond een 12 tot 13 graden.