Bewolkt met kans op wat lichte regen, temperatuur loopt op

Vandaag loopt alweer zachtere lucht binnen en wordt het in de ochtend al een 7-tal graden.

In de namiddag stomen de temperaturen verder vooruit en halen we zelfs tot 10 graden. Het is daarbij bewolkt met kans op wat lichte regen en er staat een fors aantrekkende zuidwestelijke wind.

Vanavond en vannacht blijft het zacht met minima van 8 graden of hoger. Er blijft veel bewolking met kans op wat lichte verspreide regen.

Morgen rukt de zachte lucht verder op en kan het weer tot 10 graden worden. Mogelijk ook met wat verspreide lichte regen.

Op kerstdag zelf kan het harder gaan regenen. Er kan dan weer intense regen vallen bij ook dan opnieuw erg zachte maxima die weer gemakkelijk tot rond een tiental graden halen.

Op tweede kerstdag kan het tijdelijk weer wat afkoelen en blijven er perioden met regen voorkomen. Die afkoeling is tijdelijk want volgende week blijft de zachte lucht de hele week aan zet.

