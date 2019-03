Bewolkt met kans op maartse buien en rukwinden

In de Ardennen kan er wat sneeuw vallen. Het kwik stijgt niet hoger dan 3 graden in de Hoge Ardennen en tot 9 of 10 graden in het westen. De wind waait vrij krachtig tot soms krachtig uit zuidwestelijke en later westelijke richtingen. Aan zee staat er een overwegend krachtige tot zeer krachtige wind. Vooral tijdens de buien kunnen de rukwinden hevig zijn, tot 90 km/u of meer, waarschuwt het KMI.

Regen vannacht

Vannacht verlaten de laatste buien, eventueel met winters karakter de Ardennen en wordt het tijdelijk droog met enkele opklaringen. Op het einde van de nacht bereikt een nieuwe regenzone ons land via het westen. De minima liggen tussen 1 graad op de Ardense hoogten en 7 graden aan zee. De westenwind is meestal matig en aan zee vrij krachtig tot krachtig. In de loop van de nacht krimpt de wind naar het zuidwesten.

Donderdag trekt een actieve regenzone van west naar oost door het land. Er kan veel regen vallen met een vrij krachtige tot krachtige wind uit zuidwest, draaiend naar het westen tot het noordwesten. Er zijn rukwinden mogelijk tot 80 km/u. Op het einde van de dag wordt het droger met mooie opklaringen vanuit het noordwesten. De maxima schommelen tussen 5 graden op de hoogten en 11 graden in het westen.

Vrijdag krijgen we nog lichte regen of wat motregen. De wind is dan matig tot vrij krachtig en komt uit zuidwestelijke richtingen. Er zijn rukwinden mogelijk tot 65 km/u in het binnenland en wat meer aan zee. De maxima stijgen tot 12 of 13 graden in het centrum.

Zaterdag zou het tijdelijk wat droger kunnen worden vanuit het zuiden. De maxima liggen rond 12 of 13 graden in het centrum. 's Namiddags ontwikkelen er zich mogelijk wat meer opklaringen vanaf de grens met Frankrijk. Er blijft een goed voelbare wind staan.

Zondag trekt een zwakke regenzone over ons land. De maxima liggen rond 10 graden. Maandag lijkt het rustiger en droger te zullen worden. Opklaringen en wolkenvelden wisselen af, met lokaal nog een kans op enkele buien. Maxima rond 10 of 11 graden in het centrum. Dinsdag blijft het overwegend droog met een wisselende bewolking. Maxima rond 10 of 11 graden in het centrum.