Bewolkt met kans op bui

Vanaf het noordwesten wordt het droger met bredere opklaringen. De maxima liggen tussen 4 graden op de Hoge Venen en 10 graden in Vlaanderen. De wind wordt matig tot vrij krachtig uit het noordnoordwesten, met rukwinden tussen 50 en 65 km/uur, zegt het KMI.

Vanavond en -nacht is het droog met wolkenvelden en opklaringen. In de Ardennen verschijnt er veel lage bewolking. Het zicht kan er ook beperkt worden door nevel en mistbanken, die eventueel kunnen aanvriezen. De minima liggen tussen 0 en 2 graden ten zuiden van Samber en Maas, rond 5 graden aan zee en tussen 1 en 3 graden elders. De wind waait op de meeste plaatsen zwak uit het noordwesten.

Dinsdag is het vaak bewolkt met nog een kleine kans op wat lichte neerslag. Aan zee zijn de opklaringen wellicht het breedst. De maxima liggen tussen 4 graden in Hoog-België en 9 of 10 graden in het centrum en het westen. De wind wordt zwak tot matig uit het noordwesten.

Woensdag is het zwaarbewolkt, maar meestal droog. Over het westen zijn de opklaringen breder. De maxima liggen tussen 6 en 11 graden. De wind waait meestal zwak uit het noordwesten tot het noorden.