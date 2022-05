Bewolkt, fris & overwegend droog

Ook vandaag is een koele dag met maxima van maar rond 14 tot 16 graden en in de loop van de dag is er kans op een enkele bui. Vooral in de ochtend. In de middag wordt het droger.

De noordelijke wind zwakt daarbij wel beduidend af.

Vanavond en vannacht is het licht tot wisselend bewolkt. Het koelt af tot rond een 5-tal graden. Wie weet komt het op een enkele beschutte plek zelfs aan de grond richting het vriespunt …

Morgen wordt het geleidelijk weer zachter. Een meer zuidelijke stroming voert dan wat zachtere lucht aan met maxima die landinwaarts alweer richting een 18 graden gaan. Er vormen zich echter weer buien en die kunnen feller zijn dan vandaag, zelfs met een donderklap.

Tegen het midden van de week wordt het geleidelijk weer zachter. Mogelijk halen we tegen woensdag alweer een 20-tal graden. Ook in de tweede helft van de week kan het rond of vooraan de 20 graden worden. We blijven wel met een mix van wolken en opklaringen zitten.

KUST:

Vandaag krijgen we in de ochtend veel wolken met mogelijk nog een buitje. In de namiddag komen er geleidelijk meer opklaringen. Het blijft koel met maxima rond maar een 14-tal graden en een zwakke noordelijke wind.

Vanavond en vannacht koelt het fors af met minima die tegen de ochtend nog maar rond een 6-7 graden zitten.

Morgen wordt het wat zachter, tot rond 16 graden, maar we moeten weer rekening houden met wolken, opklaringen en enkele buien. In de namiddag verbreden de opklaringen weer.