Bewolkt begin van de lente

Het blijft wel nog lang droog bij maxima rond 7-8 graden en een zwakke tot matige noordoostelijke wind. Tegen de late middag is een drupje regen niet uitgesloten.

Ook morgen is het niet zo fraai. Er zal toch vrij veel bewolking binnenwaaien en daarmee is er in de ochtend eerst nog kans op lokale lichte regen of een bui. Gaandeweg de ochtend al wordt het snel droog en geleidelijk aan duiken er enkele voorzichtige opklaringen op die wat breder kunnen worden in de namiddag. Maxima die weer iets lager kunnen zitten rond een 7 graden bij een zwakke tot matige noordoostelijke wind die opnieuw meer naar het noorden terugdraait.

Maandag opnieuw bewolkt

In de nacht naar maandag blijft het zwaar bewolkt met kans op een enkel drupje regen. Minima rond 3-4 graden. Maandag wordt weer een wisselend tot zwaar bewolkte dag. Er zijn wel enkele opklaringen mogelijk, maar breed opklaren zit er waarschijnlijk niet in. Daarvoor zijn er te veel wolken waaruit zelfs opnieuw al eens een enkel drupje regen zou kunnen vallen. De temperaturen komen amper van hun plaats en blijven rond een maximale waarde van een 7 tot 8 graden hangen.