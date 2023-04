Bewolking neemt toe: tot 14 graden

We halen een 13 tot 14 graden. Er blijft daarbij ook een erg hinderlijke noordoostelijke wind staan die ook vandaag voor een koud gevoel zorgt.

Vanavond en vannacht is het dan wisselend bewolkt bij minima die tegen de ochtend dalen naar een 6 à 7 graden. De wind neemt af.

Morgen wordt het mogelijk tot 15 graden, maar dat lijkt de beste dag van de week te worden. Er is dan meer zon, maar er zijn zeker ook nog wel wat wolkenvelden aanwezig bij ook nog altijd een koude noordoostelijke wind. Of het daarna nog veel zachter wordt, is vandaag toch niet zo zeker meer in de weerkaarten.

Integendeel lijkt donderdag een koele dag te worden met zo’n 13 graden, nog steeds een koude noordoostelijke wind en in de loop van de middag zelfs buien, mogelijk met onweer.

Vrijdag zijn de kaarten weer opgewarmd en zouden we dan toch tot een 16 graden kunnen halen, maar het is dan wel wisselvallig met nog steeds kans op buien, zelfs met onweer.

KUST:

Vandaag krijgen we in de ochtend eerst een mix tussen wolken en opklaringen. Vanmiddag neemt de bewolking toe, samen met ook weer met een koude noordoostelijke wind en maxima tot rond 11-12 graden. Die wind kan zelfs uithalen tot 50 km per uur, wat het zeker niet aangenaam laat aanvoelen, integendeel.

Vanavond en vannacht is het dan wisselend bewolkt met een afnemende wind en minima rond een 6-7 graden.

Morgen krijgen we dan een betere dag. De zon is er dan weer veel meer bij en de wind neemt af en dankzij de aanvoer van iets minder koude lucht kan het dan tot 13 graden worden.