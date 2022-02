Bewolking blijft toenemen

Vandaag nemen wind en wolken toe doorheen de dag. Daardoor vormt er zich een nieuwe storing die er tegen de avond zit aan te komen. Dat is de start voor een erg wisselvallige, natte en winderige week. Overdag houden we het vandaag droog, met veel wind en zachte temperaturen rond tien graden.

Vanavond komt er steeds meer bewolking en volgt er regen. In de nacht zijn er perioden met regen bij minimum temperaturen van 8 à 9 graden. De wind waait eerst huit het zuiden, later draiit ze naar het zuidwesten.

Morgen blijft wisselvallig met een mix van wolken, opklaringen en enkele buien. Er staat daarbij een pittige wind uit het zuidwesten bij maxima rond een 11 graden.

Dinsdag en de dagen erna krijgen we vaak een regenzone met dikwijls intense perioden van regen en vooral veel wind. Het wordt wel erg zacht, later in de week zelfs tot 13-14 graden.

KUST:

Vandaag nemen wind en wolken verder toe, het blijft wel de hele dag droog. Maxima rond 10 graden, met een vrij krachtige tot krachtige zuidelijke wind die tegen het eind van de dag kan pieken rond een 50 à 60 km per uur.

Vanavond raakt het betrokken en volgt er regen. Ook vannacht zijn er perioden met regen bij minima rond 8 à 9 graden. Morgen is het wisselvallig met wolken, opklaringen en enkele buien. Het is dan wel zacht met maxima rond 10 graden.