Maandagnamiddag blijft het betrokken of soms nevelig en aanvankelijk nog droog.

Tegen het einde van de namiddag kan het soms gaan regenen. Maandagavond is het zwaarbewolkt met af en toe lichte regen. Aan zee zijn rukwinden tot 50 km/u of wat meer mogelijk. Dinsdag wordt het wisselvallig en vrij winderig. In het westen zijn er minder buien en meer opklaringen.