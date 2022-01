Betere dag met opklaringen

Vandaag krijgen we een wat betere dag. De maxima lopen na een koude start geleidelijk op naar een graad of 8 bij eerst brede opklaringen, nadien een mix van toenemende bewolking en zonnige perioden.

De zwakke westelijke wind wordt zuidwest en trekt wat aan. Vanavond en vannacht is het dan zwaar bewolkt tot betrokken met kans op lichte regen of motregen en minima rond een 6-tal graden.

Vooral morgen wordt de mindere dag van het weekeind met veel wolken en een kleine kans op een enkele drup. Er staat dan ook vrij veel wind. Dan zou het zelfs tijdelijk tot 11 graden kunnen worden.

Op zondag is het droog met een mix van wolken en opklaringen. We halen dan een graad of 8 bij nog steeds vrij veel wind uit het zuidwesten.