Bakken regen bij aantrekkende wind

Eerst is het koud met 3 tot 5 graden, maar later in de namiddag draait de zuidelijke wind naar het westen. Die trekt dan fors aan met windstoten tot een 80 à 90 km per uur, maar blaast ook zachte lucht binnen. Het wordt tegen de avond 10 tot 12 graden. Er kan tussen de 20 en 40 liter water per vierkante meter vallen.

Vanavond en vannacht is het op een bui na droog. De wind neemt geleidelijk in kracht af en de minima liggen rond 7-8 graden.

Morgen schommelen maxima tussen 11 en 13 graden. Een zuidelijke wind voert veel wolken aan en later kan er dan toch weer wat regen aan te pas komen.