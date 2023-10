Alweer een warme dag, de bewolking neemt wel toe

Ook vandaag wordt nog een erg warme dag waarbij we weer een 23-24 graden kunnen halen met veel zon. Later neemt de bewolking toe, zeker in de middag verliezen we de zon geleidelijk aan.

Vanavond is het nog zeer lang erg warm. Pas na middernacht gaan we terug onder de 20 graden. Tegen de ochtend is het dan nog 18-19 graden, maar wel bewolkt en winderig geworden.

Morgen en de dagen erna is het tijdelijk minder warm met vooral morgenochtend kans op wat lichte neerslag. Veel zal dat echter niet zijn. Met 18 graden is het wel minder warm. Er is tijdelijk in de ochtend ook flink wat wind uit het westen. Overdag neemt die alweer af.

Ook woensdag tot en met vrijdag is het minder warm en licht wisselvallig, maar met amper of geen neerslag. Enkel op donderdag kan er eventueel een drupje regen vallen.

Tegen het weekeind keert de zomerse warmte terug met zowel zaterdag als zondag weer maxima die een flink stuk in de 20 graden gaan zitten.