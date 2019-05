Afwisselend zon en wolken

Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. De kans op een bui blijft, zeker later op de dag. De maxima zakken verder naar 12 graden, bij een koude noordelijke wind.

Vanavond trekt een neerslagzone van noord naar zuid met tijdelijk felle regen. Later in de nacht wordt het droger. Minima rond een 4-5 graden bij een aantrekkende noordelijke wind.

Het weekend wordt koud en kil met op zaterdag maar amper 10 graden. Er vallen dan af en toe enkele buien of wat regen, zelfs met een winters kantje. Zondag is het een graadje minder koud, maar veel meer dan 11 graden zit er niet in. Het blijft die dag wel overwegend droog.

Ook maandag is het meestal droog, al vallen er lokaal nog een paar buien, bij zo’n 12 graden.